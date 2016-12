Stuttgart (seb) - Stadtrat Bernd Klingler wurde Mitte Juni vom Amtsgericht Bad Cannstatt zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten sowie 5000 Euro Geldbuße verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der frühere FDP-Chef im Gemeinderat Gelder der Fraktion veruntreut hat. In zwei Fällen habe er sich von deren Konto bedient und das Geld für private Zwecke verwendet. Noch am Tag der Urteilsverkündung ist der Stadtrat nach eigenen Angaben in Berufung gegangen, am vergangenen Mittwoch hat der jetzige Sprecher der AfD-Gemeinderatsfraktion seinen Einspruch zurückgezogen. Dieser Schritt sei kein Schuldeingeständnis.