Stuttgart (eh) - Das Garten-, Friedhofs- und Forstamt hat nach eigenen Angaben keine Hinweise darauf gehabt, dass die 50 bis 60 Jahre alte Weide, die am Freitagabend am Stuttgarter Feuersee umgestürzt ist, nicht standsicher war. Die letzte routinemäßige Überprüfung durch einen zertifizierten Baumgutachter sei am 9. Februar des Jahres erfolgt, berichtet Amtsleiter Volker Schirner. Dabei seien keine Schäden festgestellt worden. „Hätte es Anzeichen gegeben, dass die Weide morsch ist, dann wäre sie gefällt worden.“ Vorsorglich habe man im Frühjahr jedoch die Krone erheblich gestutzt, um dem Wind weniger Angriffsfläche zu bieten. Wie