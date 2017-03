Stuttgart - Arina Freitag wird wohl die neue Flughafendirektorin in Stuttgart. Die Personalkommission wird dem Aufsichtsrat am Dienstag, 4. April, die Bahn-Managerin vorschlagen. Die 46-Jährige bringt Erfahrung in der Luftfahrtbranche mit, war bei der Fraport, der Betreibergesellschaft des Flughafens Frankfurt, Controllerin.

Sven Matis, Pressesprecher der Stadt Stuttgart, bestätigte gestern den Namen der Kandidatin, die in Volkswirtschaft promoviert hat. Zunächst wollten sich weder der Flughafen noch das Verkehrsministerium oder die Stadt zu der Personalie äußern. In