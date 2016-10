Stuttgart (red) - Die Anhänger des Zweitligisten VfB Stuttgart sollten sich den kommenden Mittwoch, 2. November, im Kalender anstreichen: An diesem Tag findet von 18 bis 19.30 Uhr in der Innenstadt die traditionelle Autogrammstunde in der Breuninger-Karlspassage mit der kompletten Mannschaft, Cheftrainer Hannes Wolf, Maskottchen Fritzle und weiteren offiziellen Vertretern des Vereins statt. Gefeiert wird an diesem Tag zudem die 80-jährige Mitgliedschaft des Kaufhausunternehmens beim VfB Stuttgart, das seit 1992 auch Ausstatter der Wasenkicker ist. An die Verantwortlichen von Breuninger werden deshalb personalisierte und signierte Trikots übergeben. Durch die Veranstaltung führt Holger Laser, VfB-Stadionsprecher und Moderator der Stadionshow.

