Stuttgart (ale) - Zwei leicht verletzte Personen und ein Schaden in Höhe von circa 25 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntag in der Benckendorffstraße im Stuttgarter Süden. Der 25-jähriger Unfallfahrer flüchtete im Anschluss, konnte aber von der Polizei ermittelt werden. Wie sich herausstellte, besitzt er keinen gültigen Führerschein. Zudem ist der 25-Jährige auch nicht der Halter des Fahrzeugs. Bislang konnte die Polizei noch nicht klären, wie er in den Besitz der Wagenschlüssel kam, die Ermittlungen dauern an. Der 25-jährige bog mit dem Geländewagen gegen 11.27 Uhr von der Böblinger Straße in stadtauswärtiger