Stuttgart (dpa/lsw) - In Stuttgart-Ost sind drei Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein Auto fuhr am frühen Freitagmorgen auf einen vor einer roten Ampel stehenden Krankenwagen auf, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Der Fahrer des Krankenwagens sowie sein Beifahrer erlitten leichte Verletzungen - ein Patient war nicht mit an Bord. Der Schaden liegt bei rund 32.000 Euro.

Anzeige