Ausgelassene Stimmung auf dem Wasen: Die Anhänger bejubeln den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga.

So viel Zeit muss sein: Ein Küsschen zum Wiederaufstieg. Obwohl 40 000 Fans auf den Wasen kommen, kann entspannt gefeiert werden. dpa

Stuttgart (tos/seb) - Der VfB ist zurück in der Bundesliga. Mit einem 4:1-Sieg gegen Würzburg sicherten sich die Stuttgarter auch die Meisterschaft. Sowohl in der Mercedes-Benz-Arena als auch auf dem Cannstatter Wasen gab es nach dem Abpfiff kein Halten mehr. Trotz 40 000 Fans, die zum Public Viewing gekommen waren, verlief die Aufstiegsparty bis Redaktionsschluss ohne besondere Vorkommnisse.

Das Gelbe vom Ei: Es ist schon eine lieb gewordene Tradition, sich bei Junggesellenabschieden gemeine Strafen für den Bald-Ehemann auszudenken. Die Freunde von Raffael, einem bekennenden VfB-Fan, waren besonders gehässig: Sie stülpten dem jungen Stuttgarter auf dem Wasen ein KSC-Trikot über und gaben ihn zum Abschuss frei. Für eine kleine Spende durften VfB-Anhänger mit rohen Eiern nach ihm werfen - und taten das mit großer Inbrunst.

Gesangsunterricht dringend nötig: Die VfB-Meisterspieler von 2007 - Cacau und Timo Hildebrand - standen auf der Bühne auf dem Wasen und beantworteten brav Fragen. Zum Abschluss trällerten sie ein Liedchen in die Menge: „VfB ist unser Leben...“ Eine Bitte: Bis zur nächsten Meisterfeier bitte Gesangsunterricht nehmen - oder besser schweigen.

Geklotzt, nicht gekleckert: VfB-Anhänger Marcus Böhm schaute kurz vor dem Stadionbesuch noch auf dem Wasen vorbei und war sichtlich angetan. „Da hat der VfB echt ordentlich was auf die Beine gestellt.“ Die Stimmung sei fast so gut wie in der Mercedes-Benz-Arena.

Umgebucht: Ein wahrer VfB-Anhänger lässt selbst den Urlaub für seine kickenden Götter sausen beziehungsweise bucht um - so wie Marco Liez aus Ludwigsburg. Eigentlich wollte er bereits gestern mit dem Rucksack im Allgäu Berge erklimmen. Doch anstatt „der Berg ruft“, ruft der VfB. „Ich fahre am Montag, so eine tolle Party wie hier und eine Meisterschaft bekommt man als VfB-Fan nur selten mit. Das darf ich mir nicht entgehen lassen.“

Wenig überraschend: Kurz bevor sich die Mannschaft auf der Bühne präsentierte, traten die Fantastischen Vier auf. Zu einem Überraschungskonzert, das dann doch irgendwie keines mehr war. Noch vor dem 1:0 durch Matthias Zimmermann bestätigte der Sky-Kommentator das Gerücht, das seit Tagen in sozialen Netzwerken herumging. Den VfB-Anhängern war es egal, gemeinsam mit den „Fantas“ feierten sie die Meisterschaft. Natürlich durfte der für den VfB umgemünzte Hit „Troy“ nicht fehlen.

Tanz auf der Bühne: Die Spieler kamen mit einem Cabrio-Lastwagen gegen 20.30 Uhr auf das Wasengelände gefahren. 15 Minuten später stürmte Mittelfeld-Regisseur Alexandru Maxim auf die Bühne hoch und heizte gemeinsam mit Thomas D. die Stimmung nochmals ordentlich an.

Vom Fußball- zum Wortakrobaten: Hausmarke alias Michi Beck ist bei den „Fantas“ der größte VfB-Fan und auch „der einzige, der einigermaßen kicken kann“, lachte er. Jedoch mit steigendem Alter sei er immer mehr vom Fußball- zum Wortakrobaten geworden.

Erste Hilfe vor Ort: Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Mehr als 80 Mitarbeiter waren vor Ort. Für die Helfer gab es aufgrund der Temperaturen einiges zu tun. 101 Hilfeleistungen wurden bis 21.15 Uhr gezählt. Vielfach hatte die Sonne den Fans zugesetzt, Kreislaufpro­bleme wurden beklagt, Schnittwunden mussten verarztet werden. Acht Personen wurden ins Krankenhaus transportiert - davon einer mit Verdacht auf Schlaganfall.

Dank an die Rettungskräfte: „Fantastisch. Der VfB ist verdient wieder erstklassig“, sagte Ordnungsbürgermeister Martin Schairer gestern. „Mit großem Willen und Kampfgeist haben sie sich zurück in die erste Liga gespielt. Die Fans standen zusammen und haben ihren VfB zum Aufstieg getrieben. In der Stunde dieses Erfolges danke ich auch allen Sicherheitskräften dafür, dass sie einmal mehr ihre schwierigen Aufgaben glänzend bewältigt haben.“

After-Party-Party: Nachdem die Feier auf dem Cannstatter Wasen gestern gegen 22 Uhr zu Ende gegangen ist, drehten die Fußballprofis des VfB Stuttgart erst richtig auf. Ihr Ziel: das „Amici“ in der Innenstadt. Dort ließen die Aufsteiger bis in die frühen Morgenstunden die Korken knallen.

Empfang im Rathaus: Oberbürgermeister Fritz Kuhn hatte vor dem Spiel ein 4:0 getippt und dem VfB auch die Daumen gedrückt - mit Erfolg: Um die Leistung der Meistermannschaft zu würdigen, empfängt das Stadtoberhaupt die Fußballer und den gesamten Trainerstab heute um 17 Uhr im Großen Sitzungssaal des Stuttgarter Rathauses. Der OB wird das Team beglückwünschen und sie anschließend zum Eintrag ins Goldene Buch der Stadt bitten. Zum Wiederaufstieg des VfB wurde außerdem gestern Abend das Rathaus in den Vereinsfarben angestrahlt.

Auch Cannstatt zeigt Flagge: Im Cannstatter Rathaus hat man dem VfB Stuttgart ebenfalls fleißig die Daumen gedrückt. Als Zeichen der Unterstützung hat Bezirksvorsteher Bernd-Marcel Löffler an den Fahnenmasten in der Marktstraße neben der rot-weißen Cannstatt-Fahne zwei riesige VfB-Flaggen aufhängen lassen. Farblich perfekt abgestimmt.

Wein und Schokolade: Für viele Fans gehört ein kaltes Bier zu einem Fußballspiel dazu wie die Trillerpfeife zum Schiedsrichter. Man kann jedoch auch mit einem edlen Tropfen die Rückkehr des VfB ins Oberhaus feiern. Unter dem Namen „Erstklassig - Willkommen zu Hause“ bieten die Fellbacher Weingärtner als Partner des Fußballclubs im Fanshop des VfB einen Rosé an. Auch Ritter Sport hat reagiert und bringt eine limitierte Edition auf den Markt: „Erstklassige Schokolade mit geknackten Nüssen.“

Unter dem Hammer: Bei den Fahrradaktionstagen auf dem Schlossplatz wurde am Samstag ein VfB-Fahrrad versteigert. Das Besondere: Sämtliche VfB-Spieler haben sich auf dem Rahmen und Sattel mit Unterschriften verewigt. Das weiß-rote Unikat wechselte jedoch nicht den Besitzer. Das Mindestgebot von 500 Euro - der Erlös der Auktion geht an gemeinnützige Projekte der Neuen Arbeit - wurde nicht erreicht. Die Verantwortlichen nahmen es gelassen: Man habe noch weitere Kanäle. Unter anderem werde der VfB das Rad auf seiner Homepage präsentieren.