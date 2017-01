Stuttgart (dpa/lsw) - Aus für Löwen, Elefanten und Giraffen: Vom 1. April 2019 an dürfen Zirkusse mit solchen und anderen Wildtieren gar nicht mehr in Stuttgart auftreten. Der Gemeinderat der Landeshauptstadt erweiterte am Donnerstag das seit 2011 geltende Verbot auch auf den Cannstatter Wasen. Nur dort konnten noch Wildtiere auftreten. Diese Ausnahmeregelung gibt es künftig nicht mehr. Die Übergangszeit bis 2019 wurde laut Stadt gewählt, damit sich die Unternehmen darauf einstellen können. Beim Weltweihnachtzirkus auf dem Wasen waren zum Jahreswechsel noch zwei Seelöwen aus Russland aufgetreten. Auch Städte wie Ulm und Heilbronn hatten Zirkusse mit Wildtieren bereits verbannt.

