Von Sebastian Steegmüller





Stuttgart - Drei Punkte und zehn Tore beträgt der Vorsprung des VfB Stuttgart auf den Tabellendritten Braunschweig. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn die Schwaben den Aufstieg in die 1. Bundesliga am letzten Spieltag noch vergeigen. Dementsprechend bereitet der Klub auf dem Cannstatter Wasen eine Party vor. Wenn alles nach Plan läuft, wird die Mannschaft nach einem Public Viewing auf der Bühne gefeiert.

Anzeige

Die VfB-Fans fiebern dem hoffentlich letzten Saisonspiel am Sonntag, 21. Mai, 15.30 Uhr, entgegen. Ein Punkt - also ein Unentschieden - reicht dem VfB, um garantiert direkt wieder in die 1. Bundesliga aufzusteigen. Die Mercedes-Benz-Arena ist bereits zum fünften Mal in Folge ausverkauft. Gegen die Unterfranken hätte der VfB noch deutlich mehr Tickets verkaufen können - was lag da näher, als auf dem Cannstatter Wasen eine Liveübertragung anzubieten? Fünf Videoleinwände und eine große Bühne werden rund um Grandls Hofbräuzelt aufgestellt. Es wurde nach dem Frühlingsfest bewusst für die VfB-Party stehengelassen. Im Inneren sind jedoch keine Biertischgarnituren mehr aufgebaut, stattdessen wird dort am Sonntag für die Verpflegung der Gäste gesorgt.

Anzeige

Der Eintritt zum Public Viewing ist frei, der Zutritt ist von 12 Uhr an möglich. Bis zum Anpfiff wird ab 13 Uhr ein Rahmenprogramm mit Live-Schaltungen in die Mercedes-Benz-Arena geboten. Neben einem Rückblick auf die bisherige Saison werden die Ex-VfB-Profis Timo Hildebrand und Cacau auf der Bühne begrüßt werden. Gelingt der direkte Wiederaufstieg, werden nach Spielende die Feierlichkeiten aus der Arena direkt auf den Wasen übertragen. Geplant ist, dass sich die Mannschaft gegen 19.30 Uhr auf der Bühne präsentiert. In sozialen Netzwerken ist durchgesickert, dass die Fantastischen Vier wohl als Überraschungsgäste auftreten werden. Das Ende der Veranstaltung ist für 22 Uhr vorgesehen.

120 000 Fans - 60 000 in der Mercedes-Benz-Arena und 60 000 auf dem Wasen - werden am Sonntag erwartet. Außerdem findet noch eine Radsternfahrt aus allen Richtungen in die Stuttgarter Innenstadt statt. Mit Behinderungen bis in den Nachmittag hinein ist auf den Anfahrtsstrecken zum Stadion, vor allem der B 14 und der B 27, zu rechnen. Zeitweise werden für diese drei Veranstaltungen sogar Straßen gesperrt. Die Integrierte Verkehrsleitzentrale (IVLZ) em­pfiehlt daher dringend, das Auto stehen zu lassen und mit Bus und Bahn zu fahren. Zumal Stadionbesucher sie mit der Eintrittskarte kostenlos benutzen können und der Wasen durch die Party nicht wie üblich als Parkplatz genutzt werden kann.

Wenig Parkplätze am Stadion

„Die Stadt Stuttgart freut sich auf das hoffentlich letzte Spiel des VfB in der Zweiten Bundesliga. Wenn Stuttgart aufsteigt, werden Zehntausende das feiern“, sagt Ralf Thomas, Leiter der IVLZ. „Wer stressfrei anreisen und nach einer ausgelassenen Aufstiegsfeier sorgenfrei zurückkehren möchte, sollte das Auto stehen lassen. Denn rund um das Stadion gibt es viel weniger Parkplätze als sonst.“ Der Verkehrsexperte hofft auf die Vernunft der Autofahrer und verweist auf die Park-and-ride-Angebote und die öffentlichen Verkehrsmittel. „Die SSB und der VVS haben sich mit den Stadtbahnen und S-Bahnen auf die prognostizierten Besuchermengen eingestellt.“ Die Stadtbahnlinie U 11 fährt von 11.27 Uhr bis 22.34 Uhr alle sieben bis zehn Minuten zwischen der Innenstadt und der Haltestelle Neckarpark (Stadion). Nach Ende der VfB-Aufstiegsparty stehen Stadtbahnen der Linie U 11 bis 22.40 Uhr zur Rückfahrt bereit. Außerdem fahren die S-Bahn-Linien S 1, S 2 und S 3 alle fünf bis zehn Minuten vom Hauptbahnhof nach Bad Cannstatt und zurück. Verkehrsteilnehmer, die nicht zu den Veranstaltungen wollen, sollten den Bereich weiträumig umfahren und auf andere Strecken ausweichen. Die IVLZ wird über das Leitsystem Neckarpark und die Variotafeln aktuell informieren.

Auch den Verantwortlichen im Polizeipräsidium Stuttgart ist nicht entgangen, dass am Sonntag im Neckarpark viel los sein wird. Aus der Ruhe bringt sie der Umstand jedoch nicht. „Die Begegnung gegen Würzburg wird glücklicherweise nicht als Hochrisikospiel eingestuft“, sagte ein Polizeisprecher gestern. „Auch ansonsten gehen wir von einer friedlichen Feier aus.“ Wie üblich bei VfB-Spielen werde man auf dem Wasen-Parkplatz Präsenz zeigen. „Und wegen des Public Viewing das Personal geringfügig erhöhen.“ Außerdem werde die Wasen-Wache am Sonntag geöffnet sein.

Sollte der VfB doch nur den dritten Platz erreichen und in die Relegation müssen, fällt die Party natürlich ins Wasser. Das heißt, bis eine Stunde nach Spielende sind die Bahnen in Richtung Plochingen und Herrenberg verstärkt im Einsatz. Auch die Stadtbahn-Sonderlinie U 11 fährt in den Neckarpark. Das war es dann aber auch.

Der Zugang zum Public-Viewing-Gelände erfolgt ausschließlich über die Talstraße. Taschen sind nur bis zu einer Größe im Format A 4 erlaubt. Rucksäcke dürfen nicht auf das Areal mitgenommen werden. Für die Besucher ist eine Telefon-Hotline unter 0711/9554 3304 eingerichtet. Infos zu den Fahrzeiten des ÖPNV gibt es im Internet unter www.vvs.de.