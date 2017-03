Stuttgart (dpa/lsw) - Pünktlich zum Wochenende hat sich der Frühling in Baden-Württemberg gezeigt. Bei vielerorts blauem Himmel wurden am Samstag in manchen Teilen des Landes bis zu 20 Grad erwartet. Viel Zeit, das schöne Wetter zu nutzen, bleibt allerdings nicht. Laut Vorhersage soll es nicht lang halten und schon bald von einer ganzen Woche Schmuddelwetter abgelöst werden. „Von Montag an: Regen im Flachland“, lautet die Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Im Bergland soll sogar etwas Neuschnee fallen. Die Temperaturen erreichen dann den Angaben zufolge vorerst keine zweistelligen Werte mehr. Wann sich der Frühling länger durchsetzen wird, sei noch nicht abzusehen, hieß es.

