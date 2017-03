Stuttgart (ae) - Zwischen Sternen und Sauriern, zwischen Flitzern und Fotografien, zwischen Plastinaten und Performances können die Besucher der langen Nacht der Museen am Samstag wieder die Nacht zum Tag machen. Mehr als 80 verschiedene Einrichtungen im Stadtgebiet öffnen von 19 bis 2 Uhr ihre Türen.

Die „Newcomer“ in der Runde: Natürlich dürfen bei der langen Museumsnacht auch jene Einrichtungen nicht fehlen, die erstmalig an der Veranstaltung teilnehmen. In diesem Jahr gehört dazu beispielsweise die Ausstellung „Körperwelten“, die mit rund 200 Präparaten in der Schleyerhalle sprichwörtlich