Stuttgart (dpa/lsw) - Autos von AfD-Politikern sind in den vergangenen Tagen in Stuttgart attackiert worden. Am Dienstag teilte der AfD-Stadtrat und Landtagsabgeordnete Heinrich Fiechtner zudem mit, dass sein Haus mit Farbbeuteln beworfen worden sei. Die Polizei bestätigte das. Das Dezernat Staatsschutz ermittle in allen drei Fällen gegen unbekannt. Bei den Fahrzeugen von AfD-Stadtrat Eberhard Brett und Kreisvorstandsmitglied Alexander Beresowski wurden laut Polizei Reifen zerstochen und Scheiben eingeschlagen.

Die Taten stehen im zeitlichen Zusammenhang mit den Protesten gegen die Einheitsfeier der AfD am vergangenen Montag in Stuttgart; dabei traten AfD-Bundeschefin Frauke Petry und der nordrhein-westfälische AfD-Chef Marcus Pretzell auf.

In einem Fall hinterließen die Täter ein mit roter Farbe aufgespraytes „No AfD“ und ein Hammer-und-Sichel-Zeichen auf einem Wagen. „Man erklärt uns zu Vogelfreien“, sagte Fiechtner. Verbale Ausfälle von etablierten Politikern ermutigten Linke zu solchen Akten.

Die AfD und die von ihr abgespaltene Alternative für Baden-Württemberg (ABW) haben einen Landtags-Untersuchungsausschuss zum Thema Linksextremismus in Baden-Württemberg beantragt. Die anderen Fraktionen lehnen dies ab und haben den Antrag zunächst an den für Rechtsfragen zuständigen Ständigen Ausschuss überwiesen.