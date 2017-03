Stuttgart (red) – Die zwei Asiatischen Löwen, Kajal und Shapur, sind heute in die Wilhelma eingezogen. Die zweieinhalb Jahre alten Brüder stammen aus dem Zoo und Botanischen Garten von Mulhouse. Heute wurden sie in großen Kisten von Frankreich nach Bad Cannstatt gebracht. Die Tiere sind im bisherigen Tiger-Gehege untergebracht. Die Tigerin ist dafür in einen anderen Bereich gezogen. „Wir haben uns für Asiatische Löwen entschieden, weil sie wesentlich seltener als Afrikanische Löwen sind“, erklärte Wilhelma-Kuratorin Ulrike Rademacher.

