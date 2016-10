Stuttgart (seb) - Der Stuttgarter Fernsehturm bietet einen fantastischen Blick über den Talkessel. Bei optimalen Bedingungen kann man das Auge sogar bis zur Schwäbischen Alb und darüber hinaus schweifen lassen. Doch wo liegt eigentlich was? Und was hat es mit so manchem Bauwerk auf sich? Mit einer App für Smartphones und Tablets, die in Echtzeit die gewünschten Informationen auf das Display liefert, hat das Rätselraten ab sofort ein Ende.

Für Armin Dellnitz, Geschäftsführer der Stuttgart-Marketing GmbH, ist die neue Anwendung „360-Grad Fernsehturm“, die gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart gestern vorgestellt