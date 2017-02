Stuttgart (dpa/lsw) - Wie gefährlich ist das quellfähige Gestein Anhydrit für das Milliardenprojekt Stuttgart 21 und seine vielen Tunnel? Stadt und Land haben die Bahn für Mittwoch in eine Sondersitzung des sogenannten Lenkungskreises gezwungen, um Antworten zu drängenden Fragen rund um den Anhydrit zu bekommen. Durch das nur schwer berechenbare Gestein sollen mehrere Tunnel des Bahnprojekts führen. Es werde darüber zu sprechen sein, kündigte Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) an, ob es durch das Anhydrit zu Schäden kommen könne, die Tunnelsperrungen nötig machten. „Dies hätte dramatische Auswirkungen auch auf den Nahverkehr“, sagte Kuhn. Er erwarte Klarheit darüber, wie die Bahn Risiken ausschließen möchte.

Hintergrund: Was ist Anhydrit?

Anhydrit ist eng verbunden mit dem Gestein Gipskeuper, das fast überall in Süddeutschland anzutreffen ist - und auf dem viele Gebäude in Stuttgart gebaut sind. Im Gipskeuper können sich Einschlüsse von Anhydrit (griechisch: ohne Wasser) befinden - allerdings ausschließlich in Bereichen, in denen Anhydrit noch nicht mit Grundwasser in Kontakt gekommen ist, so dass keine Umwandlung des Minerals in Gips stattgefunden hat.

In Verbindung mit Wasser kann Anhydrit wie ein Hefeteig um bis zu 60 Prozent an Volumen zunehmen. Der dadurch entstehende Druck auf darüberliegende Gebäude ist ein Problem, das Bauherren in den Griff bekommen müssen - entweder durch spezielle Bautechniken, besonders massive Wände oder Knautschzonen, die den Druck abfangen. Das Anbohren von Anhydritschichten, in die dann Wasser einsickerte, führte etwa im südbadischen Staufen zu Problemen. Dort wurden mehr als 250 Häuser durch Risse oder Hebungen beschädigt.