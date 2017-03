Stuttgart (dpa/lsw) - In den Tarifgesprächen am Stuttgarter Flughafen haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaft angenähert. Die Flughafentochter SGS habe am Mittwoch ein verbessertes Angebot vorgelegt, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Damit sei eine Erhöhung des Stundenlohns für alle Entgeltgruppen um einen Euro rückwirkend zum 1. Januar möglich. Wenn der Arbeitgeber nun auch noch eine „spürbare Erhöhung“ für 2018 und 2019 anbiete, sei Verdi im Gegenzug unter anderem bereit, von dem ursprünglich geforderten Plus um zwei Euro abzurücken und einer dreijährigen Laufzeit zuzustimmen, sagte Fachbereichsleiter Andreas Schackert. Auch die Arbeitgeber sprachen nach dem Treffen am Mittwoch von einer Annäherung.

Am kommenden Montag soll weiterverhandelt werden. Danach will die Gewerkschaft ihre Mitglieder befragen.

Verdi kritisiert, dass die von der Flughafen-Tochter SGS gezahlten Löhne nur bei 9,20 Euro bis 11,52 lägen. Verdi verhandelt auch an anderen Flughäfen für bessere Konditionen des Bodenpersonals, unter anderem in Hamburg, Berlin und Frankfurt.

