Stuttgart/Rheinmünster (dpa/lsw) - Nach einem 24 Stunden dauernden Streik der Flugbegleiter bei Eurowings und Germanwings ist am Stuttgarter Airport am Freitagmorgen wieder Normalität eingekehrt. Nach Informationen der Betreiber sollten alle geplanten Abflüge von Germanwings stattfinden. Dasselbe verkündete der Regionalflughafen in Rheinmünster.

Nach gescheiterten Tarifgesprächen bei der Düsseldorfer Eurowings GmbH hatten sich die Kabinengewerkschaft Ufo und das Unternehmen letztlich nicht auf ein gemeinsames Schlichtungsverfahren einigen können. Ufo rief daraufhin seine Mitglieder kurzfristig dazu auf, den Streik auszuweiten.

Am Donnerstag