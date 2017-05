(ae) - Das Fahrrad wird in diesem Jahr 200 Jahre alt. Ausgedient hat es jedoch noch lange nicht. Die Fahrradaktionstage in der Innenstadt unterstrichen am Wochenende die Anziehungskraft des umweltfreundlichen Fortbewegungsmittels. Besucher konnten auf dem Schlossplatz ihre Räder für anstehende Touren „fit“ machen lassen, sich bei Versteigerungen auf Schnäppchenjagd begeben oder gemeinsam in die Pedale treten.

