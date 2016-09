Stuttgart (dpa/lsw) - Der weitreichendste Umbau in der Geschichte der Air Berlin sorgt beim Flughafen Stuttgart für Verunsicherung. „Wir verfolgen die Informationen über anstehende Veränderungen bei Air Berlin sehr genau“, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Welche Chancen und Risiken die Entwicklung für den Flughafen Stuttgart brächten, könne man derzeit noch nicht abschätzen.

Das Unternehmen will sich auf Mittel- und Langstrecken für Geschäftsflieger konzentrieren sowie die Drehkreuze Düsseldorf und Berlin stärken. Basen (Standorte von Flugzeugen und Crews) für dieses Kerngeschäft mit 75 Maschinen sind vorgesehen an den Drehkreuzen sowie in Stuttgart