Stuttgart (dpa/lsw) - Die AfD-Fraktion im Landtag will nun juristisch einen Untersuchungsausschuss zum Thema Linksextremismus in Baden-Württemberg durchsetzen. Gegen die Ablehnung des Gremiums durch den Landtag werde in den kommenden Tagen eine Klage beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg eingereicht, teilten die Abgeordneten Rainer Podeswa und Christina Baum am Donnerstag in Stuttgart mit.

Die AfD und ihre damalige Abspaltung ABW hatten im vergangenen Sommer den Ausschuss beantragt. Das war nur möglich, weil die Rechtspopulisten als zwei unterschiedliche Fraktionen auftraten. Ein Gutachten des Landtags stellte aber klar, dass der Antrag der beiden Fraktionen zwar rechtens sei, jedoch keinen Minderheitenschutz genieße. Diesen Schutz gebe es nur für Anträge von zwei Fraktionen, wenn diese unterschiedliche Parteien repräsentierten. Das Parlament lehnte den Antrag ab.

Der Landtag muss einen U-Ausschuss einsetzen, wenn ihn zwei Fraktionen oder ein Viertel der Abgeordneten beantragen. Durch eine Änderung des Untersuchungsausschussgesetzes hatte der Landtag im Herbst präzisiert, dass die Mitglieder der beiden Fraktionen unterschiedlichen Parteien angehören müssen.

