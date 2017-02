Stuttgart (dpa/lsw) - Mehrere AfD-Landtagsabgeordnete klagen über Probleme bei der Anmietung von Wahlkreisbüros. Potentielle Vermieter schreckten von einem Mietvertrag zurück - häufig aus Angst vor Vandalismus, teilte die 21-köpfige Fraktion am Freitag in Stuttgart mit. „Wir hoffen auf ein Ende der Diffamierung unserer Partei und eine Normalisierung des Umgangs mit uns“, sagte der Fraktionsvize Bernd Gögel.

Drei Abgeordnete seien aktuell von der Thematik betroffen, sagte ein Sprecher auf Nachfrage. Der Abgeordnete Rainer Balzer aus dem Wahlkreis Bruchsal verzichtet den Angaben zufolge bewusst auf ein Büro und setzt auf regelmäßige Veranstaltungen, um in seinem Gebiet, mit den Bürgern den Kontakt zu pflegen. Ein Abgeordnetenbüro wurde laut Mitteilung auch schon mit Farbe beschmiert oder mit Eiern beworfen.

