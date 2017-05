Von Sabrina Erben





Bosch präsentierte 1914 den ersten elektrischen Anlasser für Autos. Nun wandert der Bereich nach mehr als 100 Jahren nach China ab. Der Verkauf ist keine Überraschung, schon 2015 deutete das Unternehmen an, diese Anlasser-Sparte veräußern zu wollen. Das Geschäft mit Startern und Generatoren war seit Jahren nicht mehr rentabel, erst seit Kurzem schreibt die Sparte wieder schwarze Zahlen. Doch man weiß: Das wird immer schwieriger. Die Wachstumsmärkte liegen nicht in Europa, sondern in Asien. Nach langem Suchen hat Bosch nun einen Käufer gefunden Der chinesische Käufer ZMJ will den Bereich weiter ausbauen.

Bosch befindet sich im Wandel, die Digitalisierung geht das Unternehmen offensiv an. Jedes Jahr werden tausende Softwarespezialisten eingestellt. Die traditionellen Geschäftsmodelle sollen einer modernen Produktpalette weichen - das kostet Geld. Die halbe Milliarde durch den Spartenverkauf kann man dafür gut brauchen.

Auf dem Weg hin zur Elektromobilität wird dieser Bereich nicht der einzige bleiben, der von Veränderungen betroffen sein wird. Was passiert dabei mit den Mitarbeitern? An dieser Stelle zeigt das Unternehmen, dass man die Bedürfnisse ernst nimmt. Es gibt eine Rückkehrgarantie zu Bosch, sollte der Investor Mitarbeiter betriebsbedingt kündigen. Diese Garantie gilt lebenslang.