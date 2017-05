Stuttgart (ae) - Bekommt Stuttgart doch noch eine Äffle-&-Pferdle-Ampel? Die Initiatoren des Vorhabens wollen so schnell nicht kleinbeigeben - trotz ablehnender Stimmen aus dem Rathaus, die eine entsprechende Motivampel nicht im Einklang mit der Straßenverkehrsordnung sehen (wir berichteten). Am 28. Juni sollen nun die Unterschriften übergeben werden, die die Vorsitzenden des Pferdle-&-Äffle-Fanclubs Klaus Winter und Joachim Kölle in den vergangenen Wochen bei einer Online-Petition gesammelt haben: 12 201 Unterzeichner kamen dabei zusammen, 7340 Unterstützer waren es allein in Stuttgart. Auch prominente Fürsprecher kann die Aktion vorweisen. Dazu gehören Sänger Peter Schilling, Gotthilf Fischer von den Fischer-Chören, PUR-Sänger Hartmut Engler, SWR-Moderator Jürgen Hörig, Rapper Körpa Klauz, Travestiekünstler Fräulein Wommy Wonder und Comedian Dominik Kuhn alias Dodokay. Die ausgedruckten Listen mit den Unterzeichnernamen werden an diesem Tag allerdings nicht - wie ursprünglich geplant - von Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn entgegengenommen, sondern von Ordnungsbürgermeister Martin Schairer.

