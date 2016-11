Stuttgart (dpa/red) - In Stuttgart wird zum Wochenbeginn erneut Feinstaubalarm ausgerufen. Von Montag, 0.00 Uhr, an sind Autofahrer einmal mehr gebeten, ihren Wagen stehenzulassen und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, wie die Stadt am Samstag mitteilte. Sogenannte Komfort-Kamine, die nicht die einzige Wärmequelle in der Wohnung sind, sollen schon von Sonntagabend an ausbleiben. Wie lange der Alarm diesmal gelte, sei noch offen, hieß es. Feinstaubalarm in Stuttgart wird immer ausgerufen, wenn die vorhergesagte Wetterlage einen Anstieg der Werte erwarten lässt. Der bislang letzte Alarm war am 1. November zu Ende gegangen.

Für die Dauer des Alarms gibt es das Feinstaubticket. Fahrgäste können statt eines VVS-Einzeltickets für Erwachsene, je nach Tarifzone, ein Einzelticket für Kinder kaufen. Diese Regelung gilt für Fahrten im gesamten VVS. Die Tickets können am Ticketautomaten, beim Busfahrer oder über die App VVS-Mobil gekauft werden.