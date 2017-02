Stuttgart (dpa/lsw) - Vor Beginn des neuen Feinstaubalarms in der Nacht zum Dienstag sind die Werte noch einmal nach unten gegangen. Wie aus Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz am Montag hervorgeht, sanken die Feinstaubwerte am besonders belasteten Neckartor am Sonntag im Tagesmittel auf 34 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Der EU-Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm. Am Montagmorgen lagen die Werte zunächst bei 35 Mikrogramm.

Vom Abend an sollte wieder Feinstaubalarm in Stuttgart gelten. Der vorherige war erst am Wochenende zu Ende gegangen. Für den Wochenstart sagten Meteorologen wieder Hochdruckeinfluss voraus, der im Winter