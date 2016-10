Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einer sechsmonatigen Pause hat die baden-württembergische Landeshauptstadt Stuttgart erstmals wieder Feinstaubalarm ausgelöst. Dieser gilt nach Auskunft der Stadt von kommenden Donnerstag an (27. Oktober, 00.00 Uhr) für den Autoverkehr und schon von Mittwoch an (26. Oktober, 18.00 Uhr) für Kamine, die in erster Linie dem Komfort und nicht unbedingt dem Heizen dienen. Das Ende des Feinstaubalarms sei offen.

In Baden-Württembergs Landeshauptstadt war Mitte Januar der bundesweit erste Feinstaubalarm ausgelöst worden - wegen Überschreitung der Grenzwerte. Bis April war das Warnsystem gegen den gesundheitsschädlichen Stoff