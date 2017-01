(red) - Die Stadt hat eine erste Bilanz zur Entwicklung der Flüchtlingssituation 2016 gezogen. Am 31. Dezember lebten 8055 Flüchtlinge in der Landeshauptstadt. Im vergangenen Jahr hat Stuttgart 3666 Flüchtlinge aufgenommen, gleichzeitig haben 2738 die Stadt wieder verlassen. Die Flüchtlinge sind auf 128 Unterkünfte in den 23 Stadtbezirken verteilt. 67 Prozent sind im Familienverbund, 33 Prozent alleinstehend.

Die Notunterkünfte konnten 2016 vollständig geräumt und der Stuttgarter Weg der dezentralen Unterbringung weitgehend eingehalten werden. Oberbürgermeister Fritz Kuhn sagte: „Bei der Flüchtlingsunterbringung haben