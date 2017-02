Stuttgart-Mitte (pol) - Am Donnerstagnachmittag ist in der Hohenheimer Straße ein 71-jähriger Fußgänger von einer Stadtbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der 71-Jährige wollte gegen 15.00 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Dobelstraße die Gleise an einem sogenannten Z-Übergang überqueren. Er übersah dabei offenbar eine Stadtbahn der Linie U6, die gerade aus der Haltestelle in Fahrtrichtung Charlottenplatz ausgefahren war. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der 60-jährige Stadtbahnfahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 71-jährige Fußgänger wurde zu Boden geworfen und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ein Notarzt kümmerte sich an der Unfallstelle um den 71-Jährigen, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Sachschaden entstand nach ersten Schätzungen keiner. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter 0711/89904100 zu melden.

