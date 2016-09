Der Internationale Wettbewerb für Liedkunst Stuttgart feiert in diesen Tagen sein zehnjähriges Bestehen. Von Dienstag (20.9.) an konkurrieren im Konzertsaal der Stuttgarter Musikhochschule 70 Duos - bestehend jeweils aus einem Sänger und einem Pianisten - um ein Preisgeld von insgesamt 35.000 Euro. Gesungen werden Lieder von Schubert bis Wolf, wie die Internationale Hugo-Wolf-Akademie als Veranstalter mitteilte. Der Wettbewerb und das Preisträgerkonzert am 25. September werden Live im Internet übertragen. Bereits an diesem Sonntag gibt es zum Zehnjährigen ein Liedfest als Jubiläumskonzert mit früheren Gewinnern des Wettbewerbs.

