Stuttgart (red) - Der 68 Jahre alte Fußgänger, der am Mittwoch, 25. Januar, in der Albert-Schäffle-Straße von einem Auto angefahren und schwer verletzt wurde, ist am Donnerstag, 2. Februar, in einem Stuttgarter Krankenhaus verstorben. Beim Zusammenprall mit dem Auto eines 75-Jährigen erlitt der Fußgänger schwere Kopfverletzungen. Da der Unfallhergang noch nicht vollständig geklärt ist, sucht die Polizei nach wie vor Zeugen, insbesondere den Fahrer eines Kastenwagens, ähnlich einem Mercedes-Sprinter, der die Albert-Schäffle-Straße in Richtung Gablenberger Hauptstraße befuhr.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 0711/8990 4100 in Verbindung zu setzen.