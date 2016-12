Stuttgart (dpa/lsw) - Eine 68-Jährige ist in Stuttgart von einer Stadtbahn erfasst und getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Seniorin am Dienstagmorgen die Gleise überquert und dabei offenbar die Bahn der Linie U9 übersehen. Die Frau starb noch vor Ort an ihren Verletzungen. Der 34 Jahre alte Fahrer der Bahn und die 70 Fahrgäste blieben unverletzt.

Anzeige