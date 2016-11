Stuttgart (dpa/lsw) - Im Streit soll ein betrunkener 58-Jähriger in Stuttgart einen anderen Mann niedergestochen und schwer verletzt haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der 58-Jährige am Dienstagabend selbst den Notruf gewählt. In einer Wohnung im Stadtteil Zuffenhausen fanden Rettungskräfte und Polizei dann das schwer verletzte 44 Jahre alte Opfer. Auch der 58-Jährige war noch da und wurde festgenommen. Worüber sich die beiden gestritten hatten, ist noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen laufen noch.

