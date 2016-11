Stuttgart (red) - Rund 6000 Fahrgäste sind in der Nacht auf Samstag von Kontrolleuren der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) und von Polizeibeamten überprüft worden. Ab 20.30 Uhr wurden die Fahrgäste in den Stadtbahnen der Linien U1, U2, U4, U9 und U14 an der Haltestelle Neckartor, ab 22.30 Uhr die Fahrgäste der Stadtbahnlinien U5, U6, U7, U12 und U15 an der Haltestelle Stadtbibliothek auf gültige Fahrausweise überprüft. Bis 1.20 Uhr wurden nahezu 5600 Personen kontrolliert, rund 550 Fahrgäste hatten keinen gültigen Fahrschein. Da die Schwarzfahrer sofort aus den Stadtbahnzügen gebeten wurden und die weitere Kontrolle der Personen auf