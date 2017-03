Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 55-Jähriger hat einen anderen Mann bei einem Streit in Stuttgart mit einem Messer schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren die beiden am Sonntag in den Anlagen rund um den Kursaal betrunken in Streit geraten. Die Auseinandersetzung eskalierte, wobei der 55-Jährige dem 48-Jährigen eine Stichwunde am Oberkörper zufügte. Anlass war den Angaben zufolge ein nichtiger Grund, den ein Polizeisprecher nicht näher benennen konnte. Herbeigerufene Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Der Angreifer sollte einem Haftrichter vorgeführt werden.

