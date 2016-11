Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einer Großkontrolle haben Polizei und Stuttgarter Straßenbahnen AG in Stuttgart 8200 Fahrgäste kontrolliert - und 448 Schwarzfahrer erwischt. Bei den sogenannten Haltestellenvollkontrollen wurden alle Fahrgäste stehender Stadtbahnen kontrolliert, wie die Polizei mitteilte. Fahrgäste mit ungültigem Fahrschein mussten die Bahnen am Freitagabend direkt verlassen. 441 Schwarzfahrer wurden in den Bahnen registriert. Bei der Kontrolle von Bussen wurden sieben Fahrgäste erwischt. Insgesamt wurde an drei Stadtbahnhaltestellen und einer Bushaltstelle kontrolliert. Für Schwarzfahren gilt ein Bußgeld von 60 Euro.

Anzeige