Stuttgart (pol) - Ein 40-jähriger Mann ist am Freitagabend gegen 18:43 Uhr am Gleis 12 des Stuttgarter Hauptbahnhofs offenbar bei Ausfahrt eines Regionalexpress zwischen Bahnsteigkante und Zug gestürzt. Laut eigenen Angaben klappte der Mann krankheitsbedingt zusammen und fiel zu Boden. Der Lokführer des mit etwa 5 km/h anfahrenden Regionalexpress mit Fahrtrichtung Stuttgart-Nürnberg leitete sofort eine Schnellbremsung ein. Der 40-Jährige befreite sich anschließend mit Hilfe eines Zeugen aus dem Gleisbereich. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt der Mann leichte Schürfwunden am rechten Ohr und der linken Hand. Ein Rettungswagen lieferte ihn anschließend zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus ein. Aufgrund des Vorfalls war das Gleis 12 in der Zeit von 18:43 Uhr bis 19:01 Uhr gesperrt.

