Stuttgart (dpa/lsw) - Wegen giftiger Dämpfe haben Rettungskräfte in Stuttgart ein Gebäude evakuiert und 23 Menschen in Sicherheit gebracht. Die Bewohner hatten Feuerwehr und Polizei am späten Montagabend alarmiert, weil sie einen „komischen Geruch“ wahrnahmen, wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte. Messungen der Feuerwehr ergaben, dass giftige Dämpfe im Treppenhaus ausgetreten waren. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von einem Kabelbrand als Auslöser aus. Über den Schaden war zunächst nichts bekannt.

