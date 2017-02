Von Jan-Philipp Schütze





Stuttgart - Stadt und Land lassen sich den Kampf gegen Feinstaub und Stickstoffdioxid viel Geld kosten. Allein die Banner, mit denen Autofahrer auf einen bevorstehenden Feinstaubalarm hingewiesen werden, haben bislang Kosten in Höhe von mehr als 200 000 Euro verursacht. Mit jedem neuen Alarm kommen 16 000 Euro hinzu.

Derzeit gilt in der Landeshauptstadt wieder Feinstaubalarm. Autofahrer sind einmal mehr aufgerufen, ihr Fahrzeug stehen zu lassen und auf Busse und Bahnen umzusteigen. Der aktuelle Alarm ist bereits der 14. seiner Art seit der Einführung der Maßnahme im Januar 2016, sein Ende ist noch offen. Auffallend ist, dass in diesem Jahr die Abstände zwischen den einzelnen Alarmzeiträumen bislang sehr kurz waren. So endete der zweite Alarm 2017 am 30. Januar, am 2. Februar begann bereits der nächste, der lediglich bis 3. Februar dauerte und auf den wiederum am 7. Februar der derzeitige Alarm folgte.

Die schnelle Abfolge sorgt dabei stets für zusätzliche Kosten. Denn vor jedem neuen Alarm werden 100 orangefarbene Banner an Brücken über wichtigen Zufahrtsstraßen in Stuttgart und den umliegenden Landkreisen aufgehängt. Sie sollen die Autofahrer auf den bevorstehenden beziehungsweise laufenden Alarm hinweisen. Nach dem Ende der Maßnahme werden die Banner wieder abgehängt. Zuständig ist eine Dienstleistungsfirma im Auftrag des Verkehrsministeriums. „Das Aufhängen und das Abhängen der Banner dauert jeweils etwa eineinhalb Tage und kostet insgesamt 14 465,64 Euro“, sagt Edgar Neumann, der Pressesprecher des Verkehrsministeriums.

Hinzu kommt, dass die Banner vor jedem Aufhängen mit dem jeweiligen Datum überklebt werden müssen, von dem an der Alarm gilt. Diese Aktualisierung übernimmt ebenfalls die Dienstleistungsfirma und lässt sich dies laut Neumann jedes Mal mit 1550,86 Euro vergüten. Alles in allem entstehen so pro Alarm Gesamtkosten in Höhe von rund 16 000 Euro. Die 100 Banner, die entweder auf den Feinstaubalarm allgemein oder auf das vergünstigte VVS-Ticket hinweißen, ließ das Land für die zweite Feinstaubsaison ab Oktober 2016 herstellen. Die Produktionskosten beliefen sich inklusive Grafik und Entwurf auf 6388,75 Euro.

Bereits für die erste Feinstaubsaison hatte es eine Auflage mit 60 Bannern und anderem Design gegeben. Sie kamen lediglich fünf Mal zum Einsatz und wurden anschließend recycelt. Die Produktion sowie das Auf- und Abhängen kosteten damals etwa 52 000 Euro. In der Summe stehen somit bislang mehr als 200 000 Euro zu Buche, die das Land für die Feinstaub-Banner bezahlen musste.

Schaut man sich die Kosten für andere Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Feinstaubalarm an, ist diese Summe vergleichsweise gering. Das VVS-Feinstaubticket beispielsweise lassen sich Stadt und Land sechs Millionen Euro kosten, auch für die Finanzierung der bereits in zwei Auflagen gedruckten Info-Flyer und Broschüren sind Stadt und Land gemeinsam zuständig. Die Stadt trägt zudem die Kosten für die sogenannten City-Light-Poster, die an Haltestellen und mancherorts am Straßenrand angebracht werden.

Ob die Banner allerdings ihren Zweck erfüllen und tatsächlich für ein Umdenken bei den Autofahrern sorgen, ist fraglich. Ministeriumssprecher Neumann zumindest betont, dass sie besonders widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse seien. Einzelne Banner seien jedoch bereits mutwillig beschädigt worden, sodass sie durch neue ersetzt werden mussten. Zusätzliche Kosten seien aber nicht entstanden, weil die Dienstleistungsfirma von vornherein einige Exemplare als Reserve hergestellt habe.

Verbot für Komfortkamine ab 24. Februar

(red) - Sogenannte Komfortkamine, die parallel zu einer anderen Heizung als zusätzliche Wärmequelle dienen, dürfen bei Feinstaubalarm nicht mehr betrieben werden. Das besagt die neue „Verordnung der Landesregierung über Betriebsbeschränkungen für kleine Feuerungsanlagen“, die gestern veröffentlicht wurde. Die Verordnung wird allerdings erst wirksam, wenn der Gemeinderat die aktualisierte Satzung in seiner Vollversammlung am Donnerstag, 16. Februar, beschließt und sie anschließend im Amtsblatt am Donnerstag, 23. Februar, veröffentlicht ist. Somit wäre Freitag, 24. Februar, der erste mögliche Geltungstag für das neue Verbot.