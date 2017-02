Stuttgart (pol) - Beamte des Bundespolizeireviers Stuttgart sowie des Polizeireviers 2 Wolframstraße haben am Donnerstagabend (16.02.2017) gegen 20.50 Uhr einen 16-Jährigen im Stuttgarter Hauptbahnhof kontrolliert, der eine Schreckschusswaffe mit sich führte. Ein aufmerksamer Zeuge teilte dem Bundespolizeirevier in Heilbronn mit, dass sich in dem Regionalexpress in Fahrtrichtung Heilbronn-Stuttgart eine männliche Person befindet, welche mit einer silbernen Pistole bewaffnet sei. Die Schreckschusswaffe fanden die eingesetzten Polizeibeamten in der Sporttasche des Jugendlichen. Der uneinsichtige 16-Jährige wurde einem Jugendschutzheim übergeben und muss