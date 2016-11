Stuttgart (dpa/lsw) - Auch am Donnerstag fällt ein Großteil der Lufthansa-Flüge in Stuttgart aus. Wegen des Piloten-Streiks sind 14 von 18 Flügen gestrichen, sagte eine Sprecherin des Stuttgarter Flughafens am Donnerstag. Nur zwei Flüge nach München und zwei Flüge von München nach Stuttgart finden laut der Sprecherin statt. Zehn Lufthansa-Verbindungen von und nach Frankfurt fallen aus. Von und nach München werden vier Flüge gestrichen. Am Flughafen selbst war es am Donnerstagmorgen ruhig. „Der Streik war ja angekündigt und die Airline hat rechtzeitig über Ausweichmöglichkeiten informiert“, sagte die Sprecherin.

Bundesweit fallen am Donnerstag 912 Flüge aus. Am Freitag sollen dann die Kurzstrecken bestreikt werden, wie die Vereinigung Cockpit mitteilte. Die Sprecherin des Flughafens erwartet dann ähnliche Verhältnisse wie am Donnerstag, weil am Stuttgarter Flughafen dieselben Strecken betroffen sind. „Lufthansa fliegt hier nur von und nach München und Frankfurt“, teilte sie mit.

Hintergrund des Ausstands sind Gehaltsforderungen der rund 5400 Piloten.

