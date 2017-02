Stuttgart (pol) - Ein 14 Jahre alter Junge hat am Donnerstagmittag in der Nordbahnhofstraße mit seinem Mountainbike offenbar unachtsam die Stadtbahngleise überquert und ist beinahe von der Stadtbahn erfasst worden. Der Bub überquerte laut Polizei gegen 13.30 Uhr an der Haltestelle "Milchhof" den Z-Übergang. Dabei übersah er offenbar eine einfahrende Stadtbahn der Linie U12. Der 39-jährige Stadtbahnfahrer leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein. Dennoch kam es wohl zur Berührung zwischen der Stadtbahn und dem Mountainbike, woraufhin der Junge neben die Bahn stürzte. Er blieb nach derzeitigem Stand unverletzt. Rettungskräfte brachten ihn dennoch vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter 0711/89904100 zu melden.

