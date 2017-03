Stuttgart (dpa/lsw) - Rund 13 000 Schüler und Lehrer wollen sich am Donnerstag bei einer Demonstration in Stuttgart für eine erhöhte Grundförderung von Privatschulen stark machen. Entsprechende Zusagen von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) sollten gesetzlich festgeschrieben werden, fordert die Landesarbeitsgemeinschaft freier Schulen (AGFS).

Eisenmann (CDU) hatte der AGFS in den noch laufenden Gesprächen versprochen, das Land werde den freien Schulen künftig 80 Prozent der Kosten eines staatlichen Schülers ersetzen. Der sogenannte Kostendeckungsgrad im Südwesten liegt derzeit bei durchschnittlich 78,1 Prozent. Die Schulen pochen aber auf eine langfristige Absicherung. Überdies sind noch weitere Details etwa beim Ausgleich für erlassenes Schulgeld nicht endgültig festgezurrt.

Anzeige