Stuttgart-Mitte (pol) - Ein 86 Jahre alter Mann hat am Dienstagnachmittag (28.02.2017) während des Faschingsumzuges auf dem Schlossplatz offenbar ein 13 Jahre altes Mädchen sexuell belästigt. Der 86-Jährige näherte sich gegen 14.30 Uhr dem Mädchen, das an der Umzugsstrecke stand, von hinten und berührte es unsittlich. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen noch am Schlossplatz vorläufig fest. Er wurde laut Polizei nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes. Den Faschingsumzug verfolgten im Laufe des Nachmittags etwa 100.000 Besucher. In der Innenstadt kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Beamte der Verkehrspolizei schleppten entlang der Umzugsstrecke acht Fahrzeuge ab.

Anzeige