Stuttgart (eh) - Vor zehn Jahren, am 15. November 2006, wurde im Alten Schloss in Stuttgart eine Erinnerungsstätte für die Widerstandskämpfer Berthold und Claus Graf von Stauffenberg eröffnet. Fast 100 000 Gäste aus dem In- und Ausland haben die Dauerausstellung seither besucht.

Das Museum wurde vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg aus gutem Grund im Alten Schloss eingerichtet: Dort verbrachten Berthold und Claus Graf von Stauffenberg als Söhne eines Oberhofmarschalls des letzten württembergischen Königs ihre Kindheit und Jugend. Die Erinnerungsstätte war das erste eigens für die Brüder eingerichtete Museum, die ihre Rolle