Stuttgart - „Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten - verkauft!“ Ein Satz, den auch die Mitarbeiter des Landesmuseums Württemberg immer mal wieder zu hören bekommen. In unregelmäßigen Abständen nehmen sie an Kunstauktionen teil, um Objekte für die Sammlung zu ersteigern. In den meisten Fällen handelt es sich um Auktionen in Deutschland, aber es gibt zum Teil auch spektakuläre Ausnahmen, wie beispielsweise ein wertvolles Porträt der Königin Olga. „Das wurde für rund 1,6 Millionen Euro bei Christie’s in London ersteigert“, sagt Matthias Ohm. Der 46-jährige Kurator für Münzkabinett, Waffen,