Stuttgart (dpa) - Im Ringen um eine deutsche Produktion von Batteriezellen verschärft Porsche-Betriebsratschef Uwe Hück den Tonfall. Sollten sich die deutschen Automobilhersteller nicht zu einer heimischen Produktion entschließen und stattdessen weiter Zellen aus Asien beziehen, drohten Einbußen bei der Wettbewerbsfähigkeit und ein massiver Arbeitsplatzverlust, gab Hück in Stuttgart zu bedenken. „Dann würden wir einen sozialen Aufstand bekommen.“

Daher müssten die Autobauer schnell handeln und sich für eine Gemeinschaftsproduktion hierzulande entscheiden. Tun sie das nicht, drohe ihnen Ärger mit Arbeitnehmervertretern, sagte Hück. Die Autobranche werde sich in den kommenden Jahren rasant von Verbrennungsmotoren hin zu Elektro- und Hybridantrieben entwickeln. „Das ist eine Zeitenwende“, erläuterte der Arbeitnehmervertreter. Dadurch werde der Bedarf an Verbrennungsmotoren und deren Komponenten rapide sinken.

Den drohenden Jobverlust in Deutschland will Hück mit neuen Arbeitsplätzen zur Zellfertigung auffangen. Bisher beziehen deutsche Automobilhersteller die Zellen - also die Speichermasse der Energie - aus Asien. Schon seit Längerem setzen sich die Betriebsräte der deutschen Autobauer für einen heimischen Standort ein. Die Vorstände der Konzerne nahmen diese Forderung verhalten auf - sie verweisen auf immense Investitionskosten und den günstigen Weltmarkt-Zellpreis.

Kein Wunschdenken

Porsche-Mann Hück pocht hingegen auf einen deutschen Standort. „Eine deutsche Batteriezellenfertigung ist kein Wunschdenken - wir müssen die Arbeitgeber überzeugen, dass sie hier gemacht werden muss.“ Die Batteriezellen seien essenzieller Teil der Elektromobilität. „Deutschlands Autobauer dürfen sich hierbei nicht abhängig machen von Asien“, warnte Hück. Die dringend notwendigen Investitionen dürften nicht auf die lange Bank geschoben werden, „nur weil einige Unternehmensbosse geizig und unvernünftig sind und nur an die Rendite denken. Da kriegen sie mit uns Ärger“.

Wandel beschleunigt sich

Bei der Batterieproduktion geht es neben der Zellfertigung auch um die Fertigung samt Montage. In letzterem Bereich sind deutsche Autobauer bereits tätig. Aus Sicht von Hück reicht das allerdings nicht: „Zellen und Fertigung gehen Hand in Hand - wir brauchen beides in der Bundesrepublik Deutschland.“ Der Wandel in der Autobranche wird sich nach seiner Einschätzung in den kommenden Jahren deutlich beschleunigen. Zur Verringerung der Luftverschmutzung werde es wohl schon im Jahr 2020 generelle Fahrverbote in globalen Metropolen wie Peking, London und Paris für Autos nur mit Verbrennungsmotoren geben. „Spätestens in vier Jahren werden lediglich noch Hybrid-Autos und reine Stromer in diesen Städten zugelassen sein, da bin ich mir sicher“, sagte Hück.

In deutschen Städten werde es zwar nicht zu so drastischen Maßnahmen kommen, weil die Luftverschmutzung nicht so schlimm sei. Nach Hücks Einschätzung wird allerdings zumindest Stuttgart spätestens im Jahr 2022 reine Benziner oder Dieselautos beim Feinstaubalarm komplett aus der Landeshauptstadt aussperren. „Der Stuttgarter Stadtverwaltung wird gar nichts anderes übrig bleiben, um das Feinstaubproblem in den Griff zu bekommen.“ Der Stuttgarter Sport- und Geländewagenbauer Porsche entwickelt derzeit sein erstes reines Elektroauto unter dem Namen „Mission E“, das zum Ende des Jahrzehnts auf den Markt kommen soll. Hybridmodelle von Porsche gibt es bereits.