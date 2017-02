Von Hermann Neu





Stuttgart - „Ein Beispiel der Humanität und christlicher Nächstenliebe“ - die Würdigung für Kanzlerin Angela Merkel und ihre Flüchtlingspolitik ist eindeutig und kommt aus berufenem Mund: Reinhard Kardinal Marx engagiert sich als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz selbst für Flüchtlinge. An diesem Nachmittag ist das Stuttgarter Neue Schloss bei der Verleihung des Eugen-Bolz-Preises an die Kanzlerin - allen Widrigkeiten rund um ihre Flüchtlingspolitik zum Trotz - Merkel-Land.

Die Willkommenspolitik des Sommers 2015 ist zwar weithin Geschichte. Die Flüchtlingszahlen in Deutschland sind nach dem Abkommen der EU mit der Türkei und als Folge der Schließung der Balkanroute kräftig zurückgegangen. Die Kanzlerin aber sonnt sich heute noch im Glanz ihrer humanitären Großtat. Bisher letzter Akt: Die Verleihung des Bolz-Preises für ihre immer stärker auch innerhalb der Union kritisierte Entscheidung, die Grenzen für Flüchtlinge zu öffnen und so eine humanitäre Katastrophe wie einst auf dem Bahnhof in Budapest zu beenden.

Der von der Stadt Rottenburg und der Diözese Rottenburg-Stuttgart gestern vergebene Preis erinnert an den am 23. Januar 1945 vom NS-Regime in Berlin-Plötzensee hingerichteten Widerstandskämpfer und ehemaligen württembergischen Staatspräsidenten Eugen Bolz, einen gebürtigen Rottenburger. Frühere Preisträger waren Ex-Ministerpräsident Erwin Teufel (CDU), der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzender der Bundesvereinigung Lebenshilfe, Robert Antretter sowie Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern.

Der Rottenburger Oberbürgermeister der Stadt, Stephan Neher, hat die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin stets verteidigt. Auch als der Amtskollege aus der Nachbarkommune Tübingen, der Grüne Boris Palmer, schon seine anschwellenden Einwände über die elektronischen Medien in die Welt hinaussandte, blieb CDU-Mann Neher bei seiner Unterstützung für die Aufnahme von Flüchtlingen.

Kretschmann: Keine Obergrenze

Europa sei nach dem zweiten Weltkrieg ein weltoffenes und tolerantes Land geworden, sagt er bei der Preisverleihung. Aus dieser Erfahrung heraus müsse „jeder politische Verantwortliche europäische, humanitäre und christliche Werte“ in seinem Handeln beachten. Merkel tue dies „auch gegen harte Widerstände in unserem Land und in Europa“, lobt der Vorsitzende des Bolz-Stiftungsrats.

Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat den Kurs der Kanzlerin in Flüchtlingsfragen stets unterstützt und findet klare Worte: Merkel habe auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 „als Ausdruck einer humanitären Haltung“ gehandelt. Ohnehin sei das Asylrecht „als Grundrecht nicht quantitativ zu begrenzen“, schiebt der Ministerpräsident in der anhaltenden Debatte über Flüchtlings-Obergrenzen nach. Den Konflikt über maximale Flüchtlingszahlen befeuert in fast schon regelmäßigen Abständen der Chef der CDU-Schwesterpartei, der CSU-Vorsitzende, bayerische Ministerpräsident und Merkel Widersacher Horst Seehofer.

Bei der Flüchtlingspolitik suche die Kanzlerin den besten Weg für Europa, „ohne Mauern und Zäune“, lobt Kretschmann. Die europäische Einigung sieht er als „Antwort auf den Nationalismus“. Große Herausforderungen wie der Klimawandel, der Terrorismus und der immer stärkere Protektionismus seien sowieso „nur gemeinsam zu führen“.

Kardinal Marx zählt in seiner Laudatio eine ganze Reihe der Superlativen auf, die in Sachen Merkel über die Jahre aufgelaufen sind: „Letzte Verteidigerin des Westens“ etwa war zuletzt nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten eine Schlagzeile der „New York Times“. Wenn man so aufrechne, was Merkel vom Ukraine-Konflikt bis zur Eurokrise alles regeln solle, dann komme einem das schon als „bisschen viel“ vor. Merkel sei allerdings „weit davon entfernt, sich eine messianische Überforderung zu eigen zu machen“, ist der Erzbischof von München und Freising sicher.

„Viel Widerstand“

Christen dürften der Welt „nicht einfach ihren Lauf lassen“ und müssten sie mit gestalten. Dafür sei Merkel „ein überzeugendes Beispiel“, lobt er. Deshalb habe die Kanzlerin bei der Flüchtlingskrise „in einer kritischen Phase Europas“ in der Politik ein „Beispiel christlicher Nächstenliebe“ gegeben.

Auch wenn die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung „insgesamt von hohem gesellschaftlichem Engagement und breiter politischer Unterstützung getragen“ werde, habe sich gegen die Entscheidung zur Flüchtlingsaufnahme vom September 2015 „doch auch viel Widerstand geregt“. Nicht zuletzt hätten Populisten von Rechts eine kritische Stimmung geschürt. In einer solchen Lage mit einer weltweiten Tendenz zum Populismus gelte es, Kurs zu halten, appelliert der Kardinal. Der Populismus gehe weit über die Kritik an einem bestimmten Politikfeld hinaus und stelle „die Systemfrage“, indem er die Rechtsstaatlichkeit dem vermeintlichen Mehrheitswillen unterzuordnen versuche.

Der Rottenburger Bischof Gebhard Fürst hatte den Eugen-Bolz-Preis zuvor ein „Signal gegen Totalitarismus, Menschenfeindlichkeit und Verfälschung historischer Fakten“ genannt. In einer Zeit, in der „Demagogen eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“ forderten, sei „lebendige Erinnerung an das Geschehene doppelt angezeigt“ schlägt Fürst den Bogen hin zu Politikern wie dem thüringischen AfD-Chef Björn Höcke.

Merkel ist ob des Lobes etwas geplättet: „Tja, was soll man jetzt noch sagen.“ So viel Unterstützung sei „ein bisschen komisch, weil man es gewöhnt ist, den ganzen Tag immer wieder so im Kampf zu verbringen“, sagt sie. Als Lehre von Eugen Bolz, der selbst in Todesgefahr noch Zuversicht ausgestrahlt habe, sieht sie den „Zauber der Freiheit“. Dass der Wirkung entfalte, „hängt an jedem von uns“.