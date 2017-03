Eins, zwei, drei - und eins, zwei, drei. „Geh etwas mehr in die Knie“, fordert Andrzej Cibis von seiner Tanzpartnerin. Er ist Turniertänzer und seit 2016 Trainer beim TV Cannstatt, sie eine junge Schauspielerin, bekannt aus der Vorabendserie „Alles was zählt“. Immer wieder unterbricht er das Training, feilt an Drehungen und den richtigen Schrittfolgen. Noch legen die beiden im stillen Kämmerlein eine flotte Sohle aufs Parkett, tanzen Walzer vor einem Spiegel und unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Doch das wird sich schon morgen ändern. Denn dann werden sie um 20.15 Uhr vor einem Millionenpublikum in