Berlin - Potsdamer Platz, der sogenannte Bahntower. 26 Stockwerke hat das prägnante, von Helmut Jahn entworfene Gebäude. In der 25. Etage liegt das Büro von Rüdiger Grube, es bietet einen weiten Blick auf das Regierungsviertel und den Bahnhof. Dort empfing uns der Bahn-Chef zum Interview.

Waren Sie als Hamburger bei der Eröffnung der Elbphilharmonie?

Grube: Ich war dabei, und ich war sehr beeindruckt.

Haben Sie an dem Abend auch an Stuttgart 21 gedacht?

Grube: In der Tat. Wir werden in Stuttgart etwas Ähnliches wie in Hamburg erleben, wenn in einigen Jahren