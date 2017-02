Von unseren Korrespondenten





Stuttgart - Das WM-Sommermärchen ging 2006 in zwölf Stadien über die Bühne, für seine Bewerbung für die Europameisterschaft 2024 sucht der DFB nun zehn Arenen. Mehr als ein Dutzend Anwärter äußern ihr Interesse, dazu halten sich noch mehrere Standorte wie zum Beispiel Kaiserslautern, Karlsruhe oder Bremen diesen Schritt offen. Die erste Frist für eine so genannte „unverbindliche Interessensbekundung“ für die möglichen Standorte endet am 17. Februar, Mindestvoraussetzung ist eine Sitzplatzkapazität von 30 000 Zuschauern. Am 15. September 2017 will der DFB entscheiden, mit welchen Arenen er sich bei der UEFA schließlich um das Turnier bewirbt. Diese Standorte haben ihr Interesse bekundet oder wollen dies voraussichtlich tun:

Berlin - Olympiastadion

Kapazität: 74 475 Sitzplätze

WM 2006: Final-Spielort

Austragungsort der Sommerspiele 1936 und Spielort der WM 1974 und 2006 sowie des Finals der Champions League 2015. Seit 1985 Spielort des DFB-Pokalfinales. Komplettsanierung von August 2000 bis Juli 2004. „Berlin wird sich als Austragungsort bewerben“, sagte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Inneres und Sport.

Dortmund - Signal Iduna Park

Kapazität: international 65 800

WM 2006: Spielort

Das größte Bundesligastadion gilt als stimmungsvollste deutsche Arena. Bei den Heim-Weltmeisterschaften 1974 und 2006 fanden hier wichtige Spiele statt. So kam es 2006 zum Halbfinale zwischen der DFB-Auswahl und Italien. „Eine Fußball-EM in Deutschland ist ohne Dortmund als Spielort auch nicht ansatzweise vorstellbar“, sagte Oberbürgermeister Ullrich Sierau.

Düsseldorf - Esprit arena

Kapazität: 54 600 Plätze

WM 2006: kein Spielort

Auch die Heimspielstätte des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf will dabei sein. Hier rollte schon bei der WM 1974 und der EM 1988 der Ball. „Wir würden uns freuen, Teil eines neuen Sommermärchens werden zu können“, sagte eine Sprecherin der Stadt Düsseldorf.

Frankfurt - Commerzbank-Arena Kapazität: 48 000 Plätze

WM 2006: Spielort

Bereits 1974 (damals Waldstadion) WM-Spielort. Wurde zur Weltmeisterschaft 2006 modernisiert. Gilt als wahrscheinlicher EM-Spielort, zumal die Arena nur wenige hundert Meter von der DFB-Zentrale entfernt liegt. „Wir haben uns schon beworben, die Unterschrift ist geleistet. Und klar: Wir gehen auch davon aus, dass wir dabei sind“, sagt Markus Frank, Sportdezernent der Stadt Frankfurt.

Gelsenkirchen - Veltins-Arena

Kapazität: international 54 740

WM 2006: Spielort

Gelsenkirchen zählt zu den sechs Städten, die bei allen drei Endrundenturnieren in Deutschland als Spielort ausgewählt wurden. Auch für die EM 2024 geht die Stadt Gelsenkirchen mit der vereinseigenen Schalker Arena ins Rennen.

Hamburg - Volksparkstadion

Kapazität: international 50 000

WM 2006: Spielort

Die Hansestadt war schon bei der EM 1988 und der WM 1974 Schauplatz von Turnierspielen und wird sich erneut als Austragungsort anbieten. „Selbstverständlich bin ich dafür, dass EM-Spiele im Volksparkstadion ausgetragen werden. Hamburg ist eine der führenden Sportstädte in Deutschland. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass so eine Veranstaltung ohne Hamburg stattfinden wird“, sagte der HSV-Vorstandsvorsitzende Heribert Bruchhagen. Der Verein ist Besitzer des Stadions.

Hannover - HDI Arena

Kapazität: 49 000 Plätze

WM 2006: Spielort

Die niedersächsische Landeshauptstadt will wie 2006 und 1988 wieder dabei sein. „Wir werden uns bewerben“, sagte 96-Boss Martin Kind. „Ich bin zuversichtlich, dass wir wieder dabei sind.“ Prominente Unterstützung gab es zuletzt sogar von Gerhard Schröder. „Ich fände es gut, wenn die Europameisterschaft wieder nach Deutschland käme. Ich werde dafür werben, dass Hannover wieder Standort wird“, sagte der Altkanzler.

Köln - RheinEnergieStadion

Kapazität international 46 195

WM 2006: Spielort

„Selbstverständlich“ werde sich die Stadt Köln mit der Heimspielstätte des Bundesligisten 1. FC Köln um Spiele der Europameisterschaft 2024 bewerben“, sagte die Kölner Sportdezernentin Agnes Klein. Zwischen 2002 und 2004 entstand das heutige Stadion für die WM 2006. Mit ihren vier leuchtenden Stahltürmen ist die Arena zu einem Wahrzeichen der Stadt Köln geworden.

Leipzig - Red-Bull-Arena

Kapazität: nach Umbau 57 000

WM 2006: Spielort

„Als Fußballstadt und Gründungsort des DFB haben wir ein großes Interesse daran, dass auch in Leipzig Spiele stattfinden würden. Wir werden uns mit RB Leipzig zu einer möglichen Bewerbung als Austragungsort abstimmen“, sagte Oberbürgermeister Burkhard Jung. „Berlin ist gesetzt, der Fußball-Osten darf nicht leer ausgehen“, forderte der Präsident des Sächsischen Fußball-Verbandes, Hermann Winkler.

Mönchengladb. - Borussia-Park

Kapazität: 54 014 Plätze

WM 2006: kein Spielort

„Der Borussia-Park gehört für mich zu den schönsten Stadien Deutschlands. Wenn die EM tatsächlich hier stattfinden wird, werden wir alles daran setzen, Europa nach Mönchengladbach zu holen“, sagte Gladbachs Vizepräsident Rainer Bonhof.

München - Allianz Arena

Kapazität: international 70 000

WM 2006: Eröffnungsspiel

Die Fußball-Hauptstadt Deutschlands wird im Falle eines Zuschlags wieder als Austragungsort erwartet. Bei den Weltmeisterschaften 1974 und 2006 wurde in München gespielt, vor elf Jahren sogar schon in der Allianz Arena. Schon bei der 13-Länder-EM 2020 ist München auf jeden Fall ein Schauplatz: Dort werden drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale ausgetragen.

Nürnberg - Stadion Nürnberg

Kapazität: 50 000 Plätze

WM 2006: Spielort

Die Frankenmetropole wird ihren Hut in den Ring werfen, wie der 2. Bürgermeister Christian Vogel ankündigte: „Ja, wir wollen Austragungsort werden.“ Die Spielstätte des 1. FC Nürnberg erfüllt von der Größe her die Voraussetzung und ist durch regelmäßige Länderspiele international erprobt. Der Club könnte künftig im „Max-Morlock-Stadion“ spielen.

Stuttgart - Mercedes-Benz-Arena

Kapazität: 60 000 Plätze

WM 2006: Spielort

Die Stadt des Zweitligisten VfB Stuttgart will Austragungsort der EM 2024 werden und wird dabei auch von der Landesregierung unterstützt. „Wir haben schon bei der WM 2006 gezeigt, dass die Mercedes-Benz Arena eine tolle Spielstätte ist“, erklärte Jörg Klopfer, Sprecher der Stadion NeckarPark GmbH & Co. KG. „Stuttgart war immer Spielort bei großen internationalen Turnieren.“